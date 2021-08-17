Путин поручил упростить процедуры финансовой помощи пострадавшим при ЧС до 1 сентября 2021 Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил до 1 сентября текущего 2021 года упростить процедуры финансовой помощи россиянам, пострадавшим в результате различные чрезвычайных ситуацией.

Глава государства также поручил кабинету министров и властям регионов России подготовить изменения в законы, ограничивающие строительство жилья в зонах регулярных ЧС.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне российский лидер Владимир Путин сообщил, что в настоящее время масштаб природных бедствий в некоторых регионах России носит беспрецедентный характер.