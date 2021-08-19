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Экономика19 августа 2021 8:31

Пострадавшим от паводков регионам России выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники

Средства выделят Еврейской автономной области, Забайкальскому и Хабаровскому краям
Ксения АНУФРИЕВА
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Пострадавшим от паводков регионам России выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники

Пострадавшим от паводков регионам России выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники

Фото: Михаил ПАТЛИС

Пострадавшим от паводков российским регионам выделят более 400 миллионов рублей на закупку техники. Об этом в четверг, 19 августа, сообщило российское министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Глава ведомства Алексей Чекунков сообщил, что данные средства будут выделены Еврейской автономной области, Забайкальскому и Хабаровскому краям.

- Вчера мы решили срочно довести до регионов, которые страдают от паводков, то есть до Забайкальского края, до Еврейской автономной области и до Хабаровского края, средств в объеме свыше 400 миллионов рублей на закупку техники, которую будут использовать для укрепления гидротехнических сооружений и для спасательных мероприятий, - отметил министр в интервью телеканалу "Россия-24".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября текущего года упростить процедуры финансовой помощи жителям страны, которые пострадали в результате различные чрезвычайных ситуаций, в том числе паводков и пожаров.