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Политика12 сентября 2021 15:15

Пушков назвал секретаря СНБО Украины холопом за идею отказа от кириллицы

Сенатор отметил, что смена письменности не поможет незалежной стать частью цивилиованного мира
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Алексей Пушков

Алексей Пушков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о холопской психологии киевских властей, комментируя предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об отказе от кириллицы в пользу латинского алфавита.

«А как же "тысячелетняя украинская культура"? Под нож ее?» - задался вопросом парламентарий в Telegram-канале, напомнив, что польский народ столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу.

Пушков отметил, что смена письменности не поможет незалежной стать частью цивилиованного мира.

«Как же незалежность? Гордость за свой язык? … В мозгах дело, в мозгах», - добавил сенатор.

Ранее секретарь СНБО предложил украинцам перейти с кириллической письменности на латиницу, а также заявил о необходимости сделать изучение английского языка обязательным на Украине. Такую идею чиновник объяснил необходимостью в «цивилизованном общении» в мире. При этом ранее Данилов также говорил о языковом вопросе в незалежной. Так в марте он сообщал об угрозе существованию стране из-за использования русского языка.