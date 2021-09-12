Тишковец предупредил россиян о приходе настоящей осени: "Летопроводец приближается" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Понедельник, 13 сентября, станет последним теплым днем для жителей Центральной России, а дальше наступит настоящая осень. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как сообщил специалист, неделя начнется с летней погоды. Днем температура поднимется до 20-25 градусов тепла, однако ожидаются локальные дожди, а также «мозаичные грозы».

Во вторник, 14 сентября, в регион придет холодный атмосферный фронт, что приведет к понижению дневных температур сразу на десять градусов, а порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. «По старому календарю как раз 14-го сентября наступал первый день осени и новый год! Именно в этот день Семен-Летопроводец провожал лето», - заявил синоптик в своем Instagram.

В последующие три дня, согласно прогнозам, немного потеплеет, тем не менее минимальная температура в ночное время составит два - семь градусов тепла, а днем - 9-14 градусов. В выходные дни придет дождливый атлантический циклон с Запада, а днем воздух прогреется всего до десяти градусов.

Синоптик отметил, что сентябрь в текущем году не сможет закрыть образовавшуюся температурную брешь и, скорее всего, останется холодным.

Напомним, в ночь на 6 сентября синоптики зафиксировали первые заморозки в Московском регионе. На востоке Московской области температура воздуха опустилась до минус 0,5 градусов.