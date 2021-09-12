В Самарской области открылся Парк дружбы народов площадью 12 гектар

Парк открыли в День дружбы народов Самарской области. Фото: правительство Самарской области

12 сентября в Самарской области открыли Парк дружбы народов, который строили почти пять лет. В итоге на 12 гектарах разместились «кусочки» культуры разных национальностей – всего 20 подворий. Но при их помощи можно познакомиться с культурой азербайджанцев, армян, башкир, белорусов, грузин, узбеков, дагестанцев, татар, русских и много кого еще.

Строительство парка начали еще в 2016 году, а открыли в день, когда Самара отмечают сразу два праздника: 435 лет со дня основания города и День дружбы народов Самарской области.

«Уверен, Парк дружбы народов станет излюбленным местом досуга для горожан и гостей области, для всех, кто искренне интересуется историей родного края», - зачитал приветствие от Президента России Владимира Путина заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Он также отметил, что раз президент обратил внимание на этот проект, то он важен не только для региона, но и для страны в целом.

- И в самом деле, в России я еще не видел такого парка, такого единения, - согласился президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

Экспонаты для парка создавали народные умельцы и передавали люди со всей страны. Фото: правительство Самарской области

Особый дух каждому из подворий придают вещи – их передавали сюда со всей страны, многие из них уникальны и созданы мастерами много лет назад. В день открытия к парку буквально стекались людские потоки, потому что самарцы давно уже хотели увидеть своими глазами, как концепция многонациональности воплотится в жизнь прямо у них под боком.

- Президент РФ утвердил в свое время программу укрепления российской нации. И действительно мы сильны своим единством, мы индивидуальны своей многонациональностью, своей многовековой национальной культурой», - подчеркнул врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.