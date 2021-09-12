Песков назвал отношения между россиянами и украинцами родственными

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народы России и Украины сохраняют родственные отношения даже несмотря на то, что среди украинцев растет число «оболваненных пропагандой» людей. Так считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию. Но все равно мы все славяне, и мы действительно родственники», сказал представитель Кремля в воскресенье, 12 сентября, в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 сентября, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны между Украиной и Россией, указав, что военное столкновение станет «самой большой ошибкой» Москвы. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью между украинцами и россиянами, которая появилась из-за агрессивных действий Кремля. Песков назвал заявление главы незалежной апокалиптичными, восприняв такие высказывания «с сожалением».