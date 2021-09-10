Песков назвал апокалиптичными слова Зеленского о возможной войне с Россией

Дмитрий Песков назвал апокалиптичными слова Владимира Зеленского о возможной войне с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал апокалиптичными слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможном военном столкновении с Россией.

Пресс-секретарь президента России заметил, что в Кремле восприняли такие высказывания "с сожалением".

- Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям, — сказал Песков, отвечая на вопрос, выдят ли такую же опасность в Москве.

Ранее Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны между Украиной и Россией. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью, которая образовалась между украинцами и россиянами. Как заявил глава незалежной все это появилось из-за агрессивных действий российской стороны. Украинский лидер также отметил, что военное столкновение станет "самой большой ошибкой" Москвы.