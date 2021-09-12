Welt назвал дипломатическим скандалом отказ президента Польши принять Меркель в Варшаве

Ангеле Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава оказала не самый теплый прием канцлеру Германии Ангеле Меркель, а президент Польши Анджей Дуда оскорбил главу немецкого правительства, отказавшись провести с ней встречу. Об этом пишет автор статьи газеты Die Welt Филипп Фриц.

Как отмечается в издание, встреча немецкого канцлера и польского президента планировалась заранее, однако по прибытии Меркель в Варшаву пришлось изменить программу визита.

«Конечно, несколько позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель», - говорится в публикации.

Как отметила Die Welt, польские издания за несколько дней до приезда немецкого канцлера сообщали, что встреча с польским президентом может не состояться, поскольку последний должен был посетить памятные мероприятия в Катовице.

Фриц считает, что таким образом Варшава решила ответить Меркель за то, что та в свое время не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин. По мнение журналиста, ни в одной из стран Европейского союза не относятся к Польше настолько холодно, как в Германии, и такой шаг польской стороны стал оскорблением, свидетельствующим о конфликте между двумя государствами.

Автор статьи также обратил внимание на то, что Польша обогнала Италию по объему товарооборота с Германией, заняв пятое место в списке торговых партнеров, однако в политическом смысле двум странам «нечего сказать друг другу», а в польских СМИ Берлин выставляют врагом.