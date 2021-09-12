В Алжире 18 человек погибли в результате столкновения грузовика с автобусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В провинции Наама, к юго-западу от столицы Алжира, 18 человек погибли в результате ДТП. Участниками смертельной аварии стали грузовик и пассажирский автобус. Об этом пишет портал Afrigatenews

Еще шесть человек пострадали при столкновении транспортных средств. Врачи госпитализировали раненых в местные больницы, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Отмечается, что рейсовый автобус, курсировавший между городами Сиди-Бель-Аббес и Буссемгун, на полной скорости протаранил фуру. Однако, что именно стало причиной аварии, пока неизвестно. Специалисты уже начали расследование происшествия. Тем временем, президент страны Абдельмаджид Теббун выразил свои соболезнования семьям погибших граждан.

Ранее сообщалось, как 17 человек погибли в результате падения автобуса с эстакады в бразильском штате Минас-Жерайс. Еще 27 человек получили серьезные травмы. Высота эстакады, с котором упало транспортном средство с пассажирами, составляет примерно 35 метров.