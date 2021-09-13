Папкапитал отцам-одиночкам в России начнут выдавать в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России мужчины-отцы детей от суррогатных матерей в 2022 году смогут получать материнский капитал (он же папкапитал).

Как сообщили в Минтруде, соответствующий законопроект поступит в правительство 29 сентября текущего года, а в Государственную думу - до конца года. Для реализации этих целей в бюджете предусмотрена сумма в 10,46 миллиарда рублей на будущий год, пишут "Известия" со ссылкой на ведомство.

Предполагается, что такую меру в качестве помощи населению поддержит большинство представители фракций парламента. Депутаты убеждены, что мужчины, воспитывающие детей, должны иметь с женщинами равные права.

Ранее сообщалось, что Минтруд выступил с законодательной инициативой введения отцовского капитала - аналога материнского. Однако, претендовать на него смогут лишь немногие. Получить сертификат на единовременную выплату смогут отцы, которые в одиночку растят детей в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав.