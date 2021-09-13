Даниил Медведев впервые в карьере стал чемпионом турнира US Open Фото: REUTERS

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере стал победителем Открытого чемпионата США (US Open-2021). В финале наш спортсмен вырвал победу у первой ракетки мира Новака Джоковича.

Финальный матч длился более двух часов и завершился победой Медведева (второй номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Как отмечает сайт КП-Спорт, за всю игру россиянин совершил 16 эйсов, а также допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8.

Что касает 34-летнего сербского спортсмена, то на его счету 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.

Стоит отметить, что теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Большого шлема. В феврале этого года 25-летний россиянин уступил Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии. Теперь Медведев стал шестым российским чемпионом ТБШ в одиночном разряде.