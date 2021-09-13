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Общество13 сентября 2021 5:11

Глава Минприроды указал на обман компаний "с мировым именем" властей России

По словам Козлова, они предоставляют недостоверные данные об утилизации товаров
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава Минприроды указала на обман компаний "с мировым именем" властей России

Глава Минприроды указала на обман компаний "с мировым именем" властей России

Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Минприроды РФ Александр Козлов выступил с обвинением в адрес некоторых компаний "с мировым именем". По его мнению, они предоставляют недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки, тем самым обманывают российское правительство.

Руководитель ведомства напомнил о поручении президента страны Владимира Путина снизить к 2030 году захоронение отходов на 50% и увеличить их сортировку до 100%.

В вопросе выполнения указания российского лидера Козлов считает крайне важной задачей отслеживать всю историю производимых товаров до момента, как они пройдут сортировку и утилизацию.

- Нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь этого, - рассказал Козлов РБК.

Как ранее заявлял глава государства, в России необходимо перенести нагрузку по утилизации мусора не на граждан, а на производителей упаковки. Также он призвал добиться нормальной сортировки к 2030 году и создать отрасль производства, когда отходы не идут на полигоны, а используются повторно.