Врач предупредила россиян о нарушении сна при чрезмерном потребления витамина D Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала россиянам о пользе и вреде, которые способен вызвать витамина D.

По мнению доктора, в северных широтах, в том числе в России, синтез витамина D происходит в коже, но только в летнее время года. Однако зачастую полученного запаса недостаточно на всю оставшуюся часть года. Именно поэтому среди россиян часто встречается дефицит или недостаточность данного витамина. В результате это требует приема специальных добавок.

Однако Михалева предупреждает - самостоятельно и бесконтрольное применение препаратов может обернуться опасными последствиями для организма, в частности привести к гиперкальциемия. Об врач рассказала этом "Известиям".

- Чрезмерный прием препарата (с содержанием витамина D) может привести к гиперкальциемии - это состоянии, при котором в крови накапливается слишком много кальция, тогда он откладывается в мягких тканях, почках и стенках кровеносных сосудов, - предупредила специалист.- Избыток витамина также может проявляться тошнотой, рвотой, повышенной раздражительностью, возбудимостью и нарушением сна.

Доктор напомнила, что даже такой полезный витамин может быть опасен, в том числе и для беременных. Его передозировка грозит вызвать патологию плода и болезни костной системы у новорожденного.