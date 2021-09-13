Синоптики предупредили москвичей о дожде и грозах 13 сентября 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 13 сентября, в Москве ожидаются дожди и грозы, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Осадки прогнозируются во второй половине дня. Температура воздуха при этом составит до плюс 24 градусов, в Московской области – 20-25 градусов. Ожидается порывистый юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что пик потепления в Москве придется на понедельник, 13 сентября. По ее словам, уже со вторника дневная температура не будет превышать 18 градусов, кроме того, пройдет дождь. Со среды, 15 сентября, и до следующих выходных воздух будет прогреваться до 11-16 градусов. Погода ожидается пасмурная с небольшими дождями.