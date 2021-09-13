Путин поручил правительству защитить соцвыплаты от списаний по долгам

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству России и Центробанку подготовить поправки в законодательство для защиты социальных выплат от списаний по долгам. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – до 1 февраля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)", говорится в тексте поручения.

Кроме того, Банку России до 1 ноября необходимо организовать взаимодействие с кредитными организациями в целях обеспечения возврата гражданам социальных выплат, списанных этими организациями со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита.