Путин поручил расширить перечень услуг в отделениях "Почты России"

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отделения "Почты России" в селах и труднодоступных местностях будут модернизированы. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин правительству, о чем сообщается на официальном сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации [предусмотреть] бюджетные ассигнования на докапитализацию акционерного общества "Почта России" в целях модернизации и приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений и иных объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях", - говорится в документе.

Правительство должно предусмотреть средства на модернизацию почтовых отделений при подготовке федерального бюджета на 2022-2024 годы. Также кабмин и сама "Почта России" должны подумать о расширении перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи. В том числе, там может появиться возможность приобрести лекарственные препараты и получить в электронной форме юридические сообщения, государственные и муниципальные услуги.

Как ранее писал сайт kp.ru, несмотря на непростую экономическую конъюнктуру, пандемию и существенное ограничение трансграничной логистики "Почте России" удалось закончить 2020 г. с чистой прибылью в размере 2,3 млрд руб. и ростом выручки до 211 млрд руб.