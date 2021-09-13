Детей в украинском роддоме начали помечать бирками для одежды

Сотрудники акушерско-гинекологического центра в Нововолынске на Украине теперь будут выдавать младенцам новые "оригинальные" бирки. Фото: facebook.com

Сотрудники акушерско-гинекологического центра в Нововолынске на Украине теперь будут выдавать младенцам новые "оригинальные" бирки. Об этом сообщается на официальной странице центра в Facebook.

Медики предложили указывать в карточке имя, рост, вес, дату и время рождения, а также "состав" ребенка (50% мама, 50% папа). Также на этикетке будут размещены специальные символы, которые используются на бирках для одежды: не гладить, не выжимать, не отбеливать, запрещена химчистка, стирать при 30 градусах.

Пользователи сети такое оригинальное решение роддома не оценили.

"Рождение сравнили с лейблом одежды....видимо кто это придумал, считает, что ребёнок - это вещь"

"А если папы нет? Так бывает .. Это «сделано с любовью» - это низость"

"Нет, это не мило!!! Знаки с этикетки для одежды. Ребенок - не вещь, он человек!!! А если ребенка рожает одинокая мама и папа отказался признавать отцовство? Ей как на этот «ценник» реагировать?" - отмечают в комментариях.