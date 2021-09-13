Синоптик предупредил о «глубокой холодной яме» в ближайшие дни в центральной России

Синоптики обещают похолодание в ЦФО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни в Центральном федеральном округе (ЦФО). Специалист предупредил, что после теплых выходных в регион придет резкое похолодание.

«Центральный федеральный округ ожидает глубокая холодная яма, то есть холодная погода — с температурой на 2—4 °C ниже нормы. Понижение температуры, прохождение холодного фронта сегодня днём, уже ближе к вечеру», — цитирует Шувалова RT.

По словам синоптика, во вторник, 14 сентября, температура воздуха и вовсе понизится до 10-12 градусов.

«Происходят достаточно серьёзные и кардинальные изменения синоптической ситуации, потому что на место циклона, который быстро уходит на Полярный Урал, приходит гребень высокого давления с восточными и северо-восточными ветрами, которые будут довлеть над северной половиной большей части европейской территории России, в первую очередь над ЦФО», — заявил Шувалов.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что понедельник в столичном регионе станет последним теплым днем. Воздух прогреется до 22 градусов, но местами возможны дожди и даже грозы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».