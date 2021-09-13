Песков исключил обсуждение Крыма на возможной встрече Путина и Зеленского Фото: REUTERS

Обсуждение темы Крыма на возможной встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможно, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, если Украина захочет включить в повестку саммита крымский вопрос, то это поставит под сомнение само проведение такой встречи. Песков сказал, что российский и украинский лидеры могли бы обсудить реализацию Киевом Минских соглашений, договоренности Парижского саммита и двусторонние отношения России и Украины.

Также Путин не намерен обсуждать с Зеленским проблему в Донбассе, поскольку Москва не может участвовать в урегулировании внутриукраинского конфликта, подчеркнул представитель Кремля. «Дело в том, что мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Российский лидер добавил, что если украинский коллега хочет начать восстановление отношений с Москвой, то российские власти будут это приветствовать. Позже в Кремле отметили, что принадлежность Крыма не может быть темой этой встречи.

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Большинство избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Новый статус Крыма не признали в США, на Украине и в странах Евросоюза. Против России и полуострова были введены санкции.