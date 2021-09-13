Песков заявил, что вопрос возвращения скифского золота не в компетенции Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос возвращения в Россию скифского золота находится вне компетенций Кремля. Хотя там и надеются на прибытие экспонатов в страну.

Под скифским золотом подразумевается коллекция в составе 584 экспонатов, которая была сформирована в 2013 году из ценностей киевского Музея исторических ценностей и еще четырех музеев, расположенных в Крыму. Выставка выехала в немецкий Бонн и в Рейнском краевом музее пережила начало украинского Евромайдана и присоединение Крыма к России. Вопросы о том, какой стороне и в каких количествах вернуть скифское золото ведутся до сих пор.

Как отметил Песков, за процессом возвращения в Крым экспонатов следят юристы, которые работают с Министерством культуры. Кремль этим вопросом не занимается.

"Вопрос очень сложный. Но мы, конечно, хотели бы видеть возвращение домой этих экспонатов", - отметил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Апелляционном суде Амстердама продолжаются слушания по делу о скифском золоте.