Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире13 сентября 2021 14:12

Талибы* нашли в доме бывшего вице-президента Афганистана 6 миллионов долларов и золотые слитки

Сам Амрулла Салех пока никак не прокомментировал ситуацию
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В доме бывшего вице-президента Афганистана нашли 6 миллионов долларов и золотые слитки

В доме бывшего вице-президента Афганистана нашли 6 миллионов долларов и золотые слитки

Фото: REUTERS

Боевики радикального движения «Талибан»* заявили о том, что нашли в доме бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха большие суммы наличности и золотые слитки.

Как передает афганский новостной портал Khaama Press, талибы* обнаружили у Салеха около 6 миллионов долларов и 15 слитков золота. Сам бывший вице-президент и Фронт сопротивления Афганистана пока никак не прокомментировали это заявление.

Как писал сайт kp.ru, в середине августа 2021 Салех объявил себя законным главой Афганистана и призвал афганцев присоединиться к сопротивлению движению «Талибан»*. Позже боевики убили брата бывшего вице-президента страны Рухоллу Азизи.

Напомним, сообщалось, что экс-президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в сопровождении машин, набитых американской валютой, оставив в аэропорту Кабула 5 миллионов долларов.

*Запрещенная в России террористическая организация

Талибы* нашли в доме бывшего вице-президента Афганистана 6 миллионов долларов и золотые слитки
*Организация «Талибан» признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003