Доктор Мясников напомнил, что вакцинироваться надо не только от гриппа и ковида

Александр Мясников рекомендовал пожилым людям четыре прививки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянам старше 60 лет рекомендуется делать прививки не только от гриппа и коронавируса, рассказал в своем telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, необходимо также пройти вакцинацию от пневмококка и уточнить, нужно ли ревакцинироваться от гепатита В. Совет также касается людей, у которых есть хронические заболевания.

Отдельный совет Мясников дал беременным. Он подчеркнул, что им нужно поставить прививку от столбняка.

Тем, у кого удалена селезенка, нужно быть вакцинированными от пневмококка и менингококка, отметил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мясников объяснил разницу между натуральными и синтетическими витаминами. Врач заявил, что первые значительно полезнее и оказывают на организм более сильный эффект.

Напомним, депутат Госдумы, известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам предстоящей осенью пройти сразу две вакцинации. Одну прививку сделать от коронавируса, а другую – от гриппа.