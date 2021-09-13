Путин прибыл на полигон Мулино, где проходят учения "Запад-2021"

Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области. Там 13 сентября пройдут совместные с Белоруссией стратегические учения "Запад-2021". Они продлятся с 10 по 16 сентября и задействуют девять полигонов в России и пять - в союзной республике.

Полигон Мулино, где проходит основной этап учений, по своим характеристикам позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М".

Планируется, что на полигоне воинские формирования ВС России во взаимодействии с контингентом вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Как ранее писал сайт kp.ru, 9 сентября прошла торжественная церемония открытия масштабных военных учений «Запад-2021». На церемонии присутствовал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, командный состав армейского корпуса флота, а также ветераны вооруженных сил и действующие военнослужащие.