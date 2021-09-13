Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха" впервые применили на учениях "Запад-2021". Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Во время военных учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области впервые применили новейшие боевые машины пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем "Эпоха". За ходом маневров наблюдает российский лидер Владимир Путин.

- Бронегруппа с составе взвода БМП Б-19 была введена в бой с выходом главных сил условного противника к переднему краю обороны подразделений воинских контингентов вооруженных сил Беларуси, Индии, Монголии и Российской Федерации с целью повышения активности и устойчивости обороны при ведении боевых действий за удержание важных рубежей, позиций и районов, — гласит сообщение Минобороны России.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на военных учениях "Запад-2021" новое легкое специальное транспортное средство "Сармат-2". Машина недавно поступила на вооружение Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск. Автомобиль рассчитан на эксплуатацию при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов. Может использоваться в горных районах и преодолевать перевалы высотой до 4500 метров.

До этого на учениях впервые применили вооруженных гранатометами боевых роботов "Платформа-М". Кроме того, роботов использовали для разведки и проделывания проходов в минных полях, которые установил условный противник.