Аварийные переправы в Хабаровском крае приведут в порядок

Завершить все работы подрядчики должны до конца ноября. Это позволит сохранить транспортную доступность для более чем 7 тысяч жителей отдаленных поселков. Фото: правительство Хабаровского края.

По распоряжению главы региона в этом году приведут в порядок 7 мостов. Всего же планируется привести в нормативное состояние более 200 переправ. А с 2022 года ремонт аварийных мостов пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

- Работы по восстановлению мостов удалось начать благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета, которое получили после обращения врио губернатора края Михаила Дегтярева в Правительство РФ. Из направленных в регион средств около 100 млн пошли на ремонт первоочередных объектов, - прокомментировал Георгий Мазунин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края.

В список объектов на этот год попали мосты через реки Быстрая и Хайбас в Охотском районе, через реку Балахта в Нанайском районе и через реку Ургал в Верхнебуреинском районе. Кроме того, будут отремонтированы переправы в Солнечном районе через реку Эбкан и в Николаевском через реку Нижняя Патха, а также мост в Хабаровском районе на автодороге Биробиджан – Кукан.