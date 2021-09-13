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Политика13 сентября 2021 17:44

МВД РФ предлагает вовлечь жителей ДНР и ЛНР в программу по переселению соотечественников в Россию

В ведомстве уже подготовили проект указа
Наталья СМИРНОВА
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ЛНР и ДНР остаются непризнанными официально территориями

ЛНР и ДНР остаются непризнанными официально территориями

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В МВД РФ выступили с предложением дать жителям ДНР и ЛНР право участвовать в программе переселения соотечественников в Россию. Для этого придется внести в текст программы изменения, в силовом ведомстве уже подготовили проект указа.

"Проектом указа предлагается внести изменения в государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии в государственной программе и получения свидетельства участника государственной программы на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте МВД России.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Только в 2020 году ей воспользовались 25 тысяч человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что армия Незалежной может захватить ДНР и ЛНР. По его словам, это будет сделано, если поступит указ верховного главнокомандующего - президента Владимира Зеленского.