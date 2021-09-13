В Самарской области появится комплекс ветроэлектростанций

Генеральный директор УК «Ветроэнергетика» Александр Чуваев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: предоставлено правительством Самарской области

13 сентября в Самарской области началось строительством масштабного комплекса ветроэлектростанций. В 70 км от Самары появятся 52 ветроэнергетические установки – это три ветроэлектростанции. Все оборудование спроектировано с учетом климатических условий региона. Мощность комплекса составит 236,6 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроснабжением 50 тысяч частных домов. Старт началу строительства дал Губернатор Дмитрий Азаров совместно с генеральным директором УК «Ветроэнергетика» Александром Чуваевым. По планам, уже с 1 декабря 2022 года ветростанции начнут поставлять электроэнергию.

- Это масштабный, высокотехнологичный и инновационный проект, направленный в будущее. Он имеет экономическое и энергетическое значение для Самарской области. В регионе мы каждый год создаем новые рабочие места, внедряя высокотехнологичные производства. Проект запущен в кратчайшие сроки, мы вышли к старту строительства по намеченному графику. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проекта – региональное министерство экономического развития и инвестиций, лично министра Дмитрия Богданова, муниципальные власти, и, конечно, всех наших партнеров, — отметил Дмитрий Азаров.

Строительство ветроэлектростанций стало возможным благодаря соглашению, подписанного губернатором Самарской области с Фондом развития ветроэнергетики на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года.

- Мы получили исчерпывающую поддержку от Правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. Если регион поддерживает инвестора, то инвестор выполняет все свои обязательства. Самарская область – яркий пример того, как регион успешно привлекает инвесторов – как российских, так и иностранных, - заметил генеральный директор УК «Ветроэнергетика», гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Самарская область под руководством Дмитрия Азарова за 4 года поднялась с 65 места на 8, показывая одну из лучших динамик среди всех регионов страны. Также регион находится в числе лидеров по динамике перехода к альтернативным источникам энергии. В 2019 году недалеко от Новокуйбышевска уже была запущена крупнейшая в ПФО солнечная электростанция мощностью 75 МВт.