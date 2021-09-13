МЧС предупредило о порывистом ветре и дожде в Москве 13 сентября 2021 года

Москвичей предупредили о порывистом ветре и дожде 13 сентября 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба МЧС Москвы предупредила жителей столицы России о грозе с дождем и порывистом ветре в понедельник, 13 сентября 2021 года.

- Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 сентября в городе Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 16 метров в секунду, — гласит сообщение ведомства.

В МЧС призвали автолюбителей снизить скорость на дорогах и избегать опасных маневров. Также пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Напомним, батареи в жилых домах Москвы начнут нагревать сегодня, 13 сентября. А в течение ближайших пяти дней все дома должны быть обеспечены теплом. Об этом заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра ТЭЦ-20 на юго-западе города. По традиции первыми тепло получают детсады, школы, больницы, затем - жилые дома, офисные здания. А последними согреваются предприятия торговли и промышленности. Жалобы на плохое отопление в Москве начнут принимать не ранее, чем через пять дней после начала запуска тепла, то есть уже с этой субботы, 18 сентября.