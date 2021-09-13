Авиаэксперт допустил, что пилоты упавшего под Иркутском L-410 нарушили минимальную высоту полетов

По мнению специалиста, к трагедии мог привести полет ниже установленной высоты Фото: Shutterstock

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов назвал слабые стороны рухнувшего в Иркутской области самолета L-410. По мнению специалиста, к трагедии могло привести нарушение минимальной возможной высоты полетов. Не исключено, что экипаж допустил угрозу сваливания, вероятно, это же стало причиной того, что пилоты не заметили огни посадочной полосы.

Романов отметил, что такой тип воздушного судна является неприхотливым и может садиться даже на грунтовые площадки. Это безусловный плюс небольшого самолета, а вот минусом можно назвать устаревшее навигационное оборудование.

- Сейчас есть три разные версии, но она вытекает из другой. При заходе на посадку была плохая видимость, сказалось устаревшее навигационное оборудование, плюс проблема малых посадочных площадок по всей стране – на них нет нормального освещения, - говорит эксперт в беседе с Life.

Возможно именно проблемы с навигацией увели самолет в сторону и не дали попасть на полосу. Сюда стоит добавить человеческий фактор: пилоты спустили самолет ниже так называемой высоты принятия решения. Возможно, пилот поняли, что рассчитывать на навигационное оборудование не приходится, они пытались найти полосу визуально и столкнулись с препятствием.

- Я объективно оцениваю действия экипажа, и, скорее всего, они нарушили авиационные законы, из-за этого были жертвы. Ну а то, что не все погибли, это уже стечение обстоятельств или везение данных пассажиров, — заключил Романов.

Ранее генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991–2000 гг. Александр Барсуков рассказал. как могла произойти катастрофа, почему самолет не взорвался, и как некоторым пассажирам удалось выжить.