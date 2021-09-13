Презентация единственного в России филиала Третьяковки состоялась в Самаре

В самарском филиале Третьяковки будут проходить лектории и классические выставки. Фото предоставлено правительством Самарской области

В Самаре в понедельник, 13 сентября, представили единственный в России филиал Третьяковской галереи, который располагается в здании бывшей Фабрики-кухни.

- Сочетание невероятной архитектуры и творческой мысли молодых специалистов из Самары и моих коллег в Третьяковке должно произвести эффект разорвавшейся бомбы. Нам будет невероятно приятно работать в этих пространствах, наполненных эстетикой, которую нельзя нарушать и отталкиваясь от которой должны формироваться программы, - сказал генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Филиал располагается в уникальном здании 1932 года постройки, выполненном в стиле конструктивизма. Здание некоторое время находилось в запущенном состоянии, сейчас оно отреставрировано.

На презентации присутствовали помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что филиал будет притягивать в регион посетителей со всего мира, и, конечно, откроет свои двери для жителей Самарской области.

Посетителей самарский филиал Третьяковки начнет принимать весной 2022 года, здесь будут проходить лектории и классические выставки.