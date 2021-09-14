За убийство пенсионерки под Сергиевым Посадом задержаны два иностранца

Жители Бужаниново собрались у общежития с мигрантами после сообщения об убийстве пенсионерки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В деревне Бужаниново в городском округе Сергиев Посад группа местных жителей собралась у общежития с мигрантами после сообщения о якобы произошедшем убийстве пенсионерки.

По словам муниципального депутата Дениса Ахромкина, собравшиеся граждане обвиняют иностранцев в смерти пожилой местной жительницы. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник издания также добавил, что в воскресенье, 12 сентября, мужчина заявил в полицию о пропаже своей 65-летней матери. Он объяснил, что пожилая женщина ушла с дачи в СНТ "Магистраль-2". Однако спустя длительно время она так и не вернулась домой.

- После этого в ночь на понедельник, 13 сентября, неизвестные лица пытались сломать дверь в общежитие, где живут мигранты, - сообщили в правоохранительных органах.

Теперь здание общежития взято под охрану полиции. Что касается исчезновения пенсионерки, то ее тело не было обнаружено, уточнил источник агентства.

Тем временем, старший помощник областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что подмосковные правоохранители задержали двух иностранцев, подозреваемых в убийстве и изнасиловании в лесу пенсионерки. Тело погибшей женщины нашли в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2".

- По "горячим следам" удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. Сейчас с задержанными работает следователь, - добавила Врадий.