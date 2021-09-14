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Авто14 сентября 2021 2:39

Законопроект для получения займов по водительским правам в России примут до конца 2021 года

Предполагается, что закон вступит в силу в 2022 году
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Законопроект для получения займов по водительским правам в России примут до конца 2021 года

Законопроект для получения займов по водительским правам в России примут до конца 2021 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России до конца 2021 года планируют принять законопроект, который позволит гражданам проводить по водительским правам отдельные финансовые операции.

По словам главы комитета Государственной думы РФ по финрынку Анатолия Аксакова, речь идет о возможностях совершать по документу обмен валюты и получать займы на сумму до 15 тысяч рублей. Предполагается, что закон вступит в силу в 2022 году, пишут "Известия".