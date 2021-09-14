В России предложили ввести три оплачиваемых выходных для вакцинированных от COVID-19 Фото: Shutterstock

Специалисты в Института социсследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) предложили ввести в России предоставлять гражданам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в обращении директора института Максима Петунина на имя главы Минтруда, спикеров Совфеда и Госдумы.

- В связи с проведением массовой вакцинации в стране против коронавирусной инфекции, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней, - цитируют РИА Новости документ.

Там же отмечается, что данная инициатива связана с тем, что сейчас в РФ предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством.

Ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые первыми в мире создали вакцину от covid-19. Препарат "Спутник V" показал свою безопасность и эффективность. Сейчас в стране продолжается кампания по вакцинации населения, для граждан доступны уже пять вакцин против ковида.