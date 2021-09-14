SWIFT: Российский рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Российский рубль по итогам июля 2021 года впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах. Об этом свидетельствуют данные системы межбанковских переводов SWIFT.

До этого, так же на 20-м месте, российская национальная валюта была включена в рейтинг пять лет назад, в декабре 2016 года с долей в 0,26 процента.

Первое место топа в текущем году занял американский доллар (39,38 процента), а второе место рейтинга получило евро (38,43 процента). Тройку лидеров с гораздо более скромной долей, всего в 5,99 процента, замыкает британский фунт стерлингов.

Также в топ-5 вошли японская йена (2,74 процента) и китайский юань (2,19 процента), пишут РИА Новости.