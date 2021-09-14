Путин провел встречу с Асадом в Москве

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле в минувший понедельник, 13 сентября. Информация о мероприятии опубликована во вторник, 14 сентября, на сайте российского лидера.

Как отмечается, Путин в ходе встречи отметил, что Асад многое делает для налаживания диалога с политическими оппонентами, а также, что люди ему доверяют и, «несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет», связывают с ним процесс возвращения к нормальной жизни и восстановления.

«Знаю, что вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами», - сказал российский лидер, выразив надежду, что данный процесс будет продолжаться.

Президент России назвал проблемой сохраняющееся в Сирии без разрешения властей данной страны присутствие иностранных войск. Российский лидер также выразил надежду, что совместными усилиями сирийскому народу удастся помочь «встать на ноги».