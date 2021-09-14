Южнокорейский регулятор оштрафовал Google почти на 177 млн долларов Фото: REUTERS

Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал компанию Google на 207,4 млрд вон (176,8 млн долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем.

Как передает Reuters, регулятора указывает на то, что компания препятствовала рыночной конкуренции, когда требовала от производителей смартфонов заключать соглашения, по которым они не могли устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы (ОС) Android. Регулятор заявляет, что такие действия тормозили инновационную деятельность в создании новых ОС для смартфонов.

Ранее в сентябре парламент Южной Кореи принял закон, который запрещает крупным операторам магазинов приложений, таким как Google, принуждать разработчиков ПО использовать свои платежные системы.

Напомним, в середине июля антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 млн евро за невыполнение нескольких судебных постановлений, которые были вынесены корпорации в апреле прошлого года. Незадолго до этого Еврокомиссия (ЕК) официально начала антимонопольное расследование в отношении Google, чтобы проверить, нарушала ли американская компания нормы Евросоюза по конкуренции.