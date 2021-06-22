Еврокомиссия официально запустила антимонопольное расследование против Google Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) официально начала антимонопольное расследование в отношении Google, чтобы проверить, нарушала ли американская компания нормы Европейского союза по конкуренции. Об этом во вторник, 22 июня, сообщила пресс-служба ЕК.

«Еврокомиссия запустила официальное расследование в отношении Google, чтобы проверить, нарушала ли компания нормы ЕС по конкуренции, отдавая предпочтение использованию технологий онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти США подали обвинили корпорацию Google в нарушении антимонопольного законодательства, и монополизации рынка, подав соответствующий иск в суд, но еще В 2020 году генпрокуратура штата Аризона подала иск против Google, обвинив компанию в незаконном сборе данных. В частности, утверждалось, что корпорацию продолжала получать информацию о геолокации людей, даже если эта функция в телефоне была отключена. Накануне сотрудники Google признались в том, что компания незаконно собирает данные о местоположении пользователей.