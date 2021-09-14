Apple выпустила экстренное обновление из-за новой шпионской программы Фото: REUTERS

Компания Apple выпустила экстренное обновление для своих устройств в связи с выявлением первого случая так называемой вредоносной программы «с нулевым кликом».

Как передает Daily Mail, компания создала аварийный программный патч, часть кода для устранения проблем в программном обеспечении или изменения его функциональности, для исправления уязвимости системы безопасности.

Специалисты сообщают, что обнаруженная вредоносная программа была разработана одной из самых известных в мире хакерских фирм NSO Group. Отмечается, что аналогичный продукт был использован при атаке шпионской программы на журналистов «Аль-Джазиры» (Al Jazeera) в июле прошлого года.

Уточняется, что вредоносное программное обеспечение позволяет злоумышленникам напрямую заражать iPhone, а также другие устройства Apple без каких-либо действий со стороны юзера. Проблема затронула все операционные системы компании. Вредоносное ПО поражает устройства на основе Apple iOS, MacOS и WatchOS.

Уязвимость была выявлена в прошлый вторник, 7 сентября, специалистами Citizen Lab Университета Торонто, которые сразу уведомили об этом производителя устройств. Специалисты заявляют, что вредоносная программа не грозит среднестатистическим пользователям iPhone, iPad и Mac, поскольку является целевой.