Соучредитель Apple заявил о создании своей космической компании

Стив Возняк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о своем решении создать собственную космическую компанию, которая получила название Privateer Space.

«Компания Privateer Space запускается», - написал предприниматель на своей странице в Twitter, прикрепил ссылку на видеозапись на YouTube.

Как отмечается в описании ролика, Privateer Space работает над тем, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества. Компания основана соучредителем Apple Стивом Возняком совместно с инженером и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

Возняк пообещал, что новая компания будет не похожа на другие. Основатели собираются представить планы по развитию Privateer Space на конференции AMOS Tech 2021, намеченной на 14-17 сентября текущего года.