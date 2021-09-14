США планируют пригласить Россию и Китай на глобальный саммит по борьбе с COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон планирует пригласить Россию и Китай на международный саммит по борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией, который, как ожидается, должен состоятся на следующей неделе.

Как передает портал Axios со ссылкой на источники, в числе приглашенных будет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Отмечается, что Вашингтон призывает Нью-Дели возобновить поставки за границу вакцины от COVID-19 в рамках международного механизма COVAX. Экспорт вакцины, разработанной британско-шведской фирмой AstraZeneca и производимой Индийским институтом сыворотки (SII), был прекращен в марте этого года на фоне роста масштабов распространения коронавируса внутри Индии.

Некоторые источники издания сообщают о планах США предложить премьер-министру Индии более важную роль в обмен на возобновление поставок препарата. Представитель американской администрации подтвердил Axios что Вашингтон обсуждает с Нью-Дели экспорт вакцин, но отверг данные о том, что такая тема как-либо связана с участием Моди в предстоящем саммите.

Ранее газета Washington Post сообщила, что глобальный саммит по борьбе с коронавирусом запланирован на 22 сентября в виртуальном формате в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).