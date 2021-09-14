В Ростове арестовали мужчину за езду на электросамокате в пьяном виде

Полиция задержала жителя Ростова за пьяную езду на самокате Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону на десять суток арестовали мужчину, который катался на электросамокате в пьяном виде. 26-летнего нарушителя поймали на улице Московской. Об этом со ссылкой на региональное управление ГИБДД сообщает информационный портал RostovGazeta.

Известно, что мощность двигателя двухколесного Kugoo - 2,4 кВт. Такие самокаты сейчас приравнивают к транспортным средствам, поэтому ростовчанина сразу же задержали и увезли в отдел полиции.

Сотрудники МВД предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, но водитель самоката отказался. В ответ правоохранители оформили административный материал. После этого лихачу грозило 15 суток ареста или штраф в размере 30 тысяч рублей. В итоге мировой судья Кировского судебного района Ростова решил отправить беспечного водителя под стражу на десять суток.