Финляндия расширяет прием заявлений на визы в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Финляндии приняли решение расширить прием заявлений на визы для двух категорий россиян с 1 октября текущего года. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил начальник консульского отдела финского Министерства иностранных дел Паси Туоминен, отметив, что каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

«Визовые центры начнут принимать заявления от двух новых групп заявителей: это те, кто собирается в деловую поездку, а также те, у кого есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком годности, выданная Финляндией на срок не менее двух лет», - уточнил дипломат в ходе пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Туоминен пояснил, что цель такого шага стало желание снять нагрузку, которая может возникнуть при отмене всех ограничений на финско-российской границе. По подсчетам Финляндии, на сегодняшний день просроченных виз оказалось около полмиллиона.

Начальник консульского отдела МИД также отметил, что каждое конкретное заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке, поэтому невозможно дать «универсального ответа», на какой срок будут выдавать новую визу. Кроме того, сохраняется возможность, что новые так и не удастся использовать до полного открытия границ, а продлевать их финская сторона не будет.