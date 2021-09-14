В Хабаровском крае пьяная женщина убила мужа

Полиция задержала женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе имени Лазо Хабаровского края 46-летняя дама с криминальным прошлым напала с ножом на своего мужа. Селянке удалось нанести любимому три удара ножом в грудь, сообщает Транссибинфо со ссылкой на пресс-службу администрации района имени Лазо.

ЧП произошло в селе Кондратьевка. Супруги выпивали, вели разговоры. В какой-то момент беседа перешла на повышенные тона, и супруги поругались. Мужчина привел в свою защиту доводы, которые совсем не понравились его жене. Недолго думая, она схватила нож и трижды ударила им в грудь мужа. От орудия женщина избавилась, выбросив его за печь. Судя по всему, вечерний досуг даме наскучил, и она отправилась спать.

Буквально через несколько часов к супругам в гости заглянул сосед. Обнаружив раненного, мужчина тут же вызвал скорую помощь. Пострадавшего доставили в районную больницу.

Женщину арестовали и возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит лишение свободы до десяти лет.