В пятиэтажном доме в Риме прогремел взрыв, пострадали минимум трое

Взрыв прогремел на одном из верхних этажей здания, после чего произошло возгорание / Фото: скриншот из видео

Не меньше трех человек пострадали в результате взрыва в жилой пятиэтажке в Риме, сообщает газета La Repubblica.

По информации издания, взрыв прогремел на одном из верхних этажей здания, после чего произошло возгорание и частично обрушилась кровля.

Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают спасатели. Они эвакуируют жильцов, тушат пожар, разбирают завалы и ведут поиски людей, которые могли оказаться рядом с эпицентром ЧП. Полицейские перекрыли движения рядом с местом происшествия.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Как ранее писал сайт kp.ru, ночью 11 сентября в Елецком районе Липецкой области прогремел взрыв в многоквартирном доме на улице Школьная в поселке Солидарность. Бытовой газ рванул так, что частично обрушилась стена и перекрытия двухэтажного здания. Погибли три человека.