В России 14 сентября 2021 выявлено 17 837 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 17 837новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные во вторник, 14 сентября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется в заявлении Оперштаба, наибольшее число заразившихся снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 1 609. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 839. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 796 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения COVID-19 зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 6,5 процента заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 781 летальный исход, также полностью выздоровели 15 907 человек.

Таким образом, по состоянию на вторник, 14 сентября 2021 года, общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 7 176 085. Жертвами инфекции стали 194 249 человек, выздоровел 6 418 033 пациент.