Второй пакет мер поддержки IT-отрасли утвердили в правительстве РФ Фото: REUTERS

Во вторник, 14 сентября, правительство России утвердило план действий, направленных на создание условий для развития отрасли информационных технологий - второй пакет мер поддержки IT-отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Как отмечается, принятый план «направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения IT-бизнеса в России».

В дорожной карте содержится 62 мероприятия, 20 из которых характеризуются общесистемной направленностью, а другие 42 мероприятия направлены «на стимулирование развития и внедрения» разработок российских производителей в конкретных сегментах.

Уточняется, что в данном случае речь идет о решениях для электронных образовательных и цифровых медицинских сервисах, обработке данных и облачных сервисах, офисном программном обеспечении и операционных системах, а также разработках в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей и больших данных. Кроме того, в производстве компьютерных игр, профессионального видеоконтента и области информационной безопасности.

Кабмин планирует снять законодательные ограничения для отдельных сегментов IT-рынка, а также профинансировать создание российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций.