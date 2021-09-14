Турки высмеяли слова Зеленского о полномасштабной войне с Россией: "сошел с ума"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели турецкого новостного сайта Haber7 скептически восприняли Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией.

Некоторые читатели посчитали, что украинский лидер «сошел с ума».

«Наверное, хотел всех посмешить?» - предположил один из пользователей.

Другой читатель напомнил, что в прошлом Зеленский был комиком, поэтому таких заявлений «бояться нечего».

Кроме того, пользователи предостерегли президента Украины от агрессивных действий по отношению к восточному соседу. «Остановись, не надо, иначе потеряешь все свои земли после Крыма, говорю тебе», - написали в одном комментарии.

Читатели также выразили мнение, что Киев сам «напрашивается» на военный конфликт.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны между Украиной и Россией, указав на то, что военное столкновение станет «самой большой ошибкой» Москвы. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью между украинцами и россиянами, которая, как он считает, образовалась из-за агрессивных действий Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал слова украинского лидера апокалиптичными, восприняв такие высказывания «с сожалением».