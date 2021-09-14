Минцифры планирует ограничивать использование сетей связи во время ЧС

Минцифры планирует получить право принимать решение о приоритетном использовании сетей связи и средств связи во время ЧС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления об ограничении и приостановлении использования любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно тексту проекта, с марта 2022 года ведомство получит право принимать решение о приоритетном использовании сетей связи и средств связи во время ЧС природного и техногенного характера.

Необходимость нововведения аргументируется тем, что оператор не всегда имеет техническую возможность обеспечить связь участников ликвидации чрезвычайной ситуации.

В таких случаях Минцифры получит возможность приостанавливать и ограничивать пользование сетями связи, чтобы обеспечить взаимодействие правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти.

В тексте документа уточняется, что ограничение не должно препятствовать работе и взаимодействию органов, которые участвуют в ликвидации ЧС. Кроме того, нельзя нарушать управление технологическими процессами производства, из-за чего могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации.