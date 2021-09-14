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Политика14 сентября 2021 13:31

Путин и Лукашенко обсудили двустороннее взаимодействие и итоги "Запада-2021" в ходе телефонных переговоров

Еще одной темой для обсуждения стал Афганистан
Наталья СМИРНОВА
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Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры государств обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор стал продолжением состоявшихся 9 сентября переговоров. Тогда президенты решали судьбу Союзного государства — либо интеграционный проект продолжил бы буксовать дальше, либо получилось бы окончательно договориться по всем 28 дорожным картам. Главы государств, проведя переговоры в Москве, решили - Союзному государству быть.

В ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия. В том числе, темами переговоров стали итоги совместных стратегических учений "Запад-2021" и ситуация в Афганистане.

Как ранее писал сайт kp.ru, одобрение Россией и Белоруссией 28 союзных программ является историческим событием. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.