Путин и Лукашенко обсудили двустороннее взаимодействие и итоги "Запада-2021" в ходе телефонных переговоров

Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры государств обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор стал продолжением состоявшихся 9 сентября переговоров. Тогда президенты решали судьбу Союзного государства — либо интеграционный проект продолжил бы буксовать дальше, либо получилось бы окончательно договориться по всем 28 дорожным картам. Главы государств, проведя переговоры в Москве, решили - Союзному государству быть.

В ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия. В том числе, темами переговоров стали итоги совместных стратегических учений "Запад-2021" и ситуация в Афганистане.

Как ранее писал сайт kp.ru, одобрение Россией и Белоруссией 28 союзных программ является историческим событием. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.