В Мексике запретили тестировать косметику на животных

Мексика стала первой страной в Северной Америке и 41 страной в мире, которая запретила тестирование косметики на животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат Мексики единогласно поддержал федеральный закон, запрещающий тестировать косметику на животных. Об этом сообщает Международное гуманное общество.

Принятый закон запрещает не только производство косметики, тестируемой на животных, но и ее импорт в страну.

Запрещается тестирование как отдельных компонентов, так и готовых продуктов. Под запретом теперь и реклама косметики, которая тестировалась на животных.

Предполагается, что вопрос о необходимости запрета на тестирование косметических средств на животных был поставлен после анимационного фильма «Спасите Ральфа», в котором рассказывается о кролике-тестировщике косметики.

Смотреть видеосюжет Ральф Кролик на русском - тест косметики

Мексика стала первой страной в Северной Америке и 41 страной в мире, которая запретила тестирование косметики на животных.

Сайт kp.ru писал о Новосибирских ученых, которые создали искусственную кожу для спасения подопытных кроликов. На ней можно тестировать химию и косметику, что позволит сделать исследования дешевле